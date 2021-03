Landsholdet vil markere sig i debattten om det omskældte VM i Qatar.

Det gør spillerne i forbindelse med landskampen søndag mod Moldova, varsler kommunikationschef i DBU Jakob Høyer ved lørdagens pressemøde.

»Sammen med Holland og måske nogle andre lande vil spillerne markere deres holdninger i morgen,« melder han.

»Vi vil meget gerne gøre mere for at synliggøre behovet for forandringer, men også tage konkrete tiltag, der kan skabe forandringer for migrantarbejdere.«

Jakob Høyer og DBU kommer dog ikke ind på, hvad markeringen konkret går ud på.

Debatten omkring VM-slutrunden i Qatar har raset de seneste måneder, efter en undersøgelse fra det britiske medie The Guardian viste, at omkring 6.500 migrantarbejdere er døde under arbejdet op mod slutrunden.

De seneste dage har spillerne fra Norge og Tyskland med budskaber på deres t-shirts gjort opmærksom på, at menneskerettighederne skal overholdes. Også det hollandske fodboldlandshold har varslet aktion rettet mod VM i Qatar.

/ritzau/

Opdateres...