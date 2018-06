De danske landsholdsspillere er nøjagtig ni centimeter højere i gennemsnit end Peru, som er den første modstander ved VM i Rusland.

Danmarks VM-hold på 23 mand måler i snit 186,6 centimeter, mens Peru må nøjes med 177,6. Den store fysiske fordel skal ifølge landstræner Åge Hareide udnyttes, når de to hold mødes lørdag i Saransk.

Derfor har landsholdet i dagene op til VM-premieren trænet dødbolde, så Danmark kan overraske peruanerne på frispark og hjørnespark.

»Jeg tror, at det bliver afgørende. Vi må være rigtig dygtige på det punkt. Vi har en god fod i Christian Eriksen, og så har vi højde og styrke på holdet, og vi kommer normalt også til afslutninger på vores dødbolde,« siger Åge Hareide.

Fakta Truppen til VM i Rusland MÅLMÆND

Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow og Jonas Lössl



FORSVAR

Andreas Christensen, Henrik Dalsgaard, Jannik Vestergaard, Jens Stryger Larsen, Jonas Knudsen, Mathias 'Zanka' Jørgensen og Simon Kjær MIDTBANE

Christian Eriksen, Lasse Schöne, Lukas Lerager, Michael Krohn-Dehli, Thomas Delaney og William Kvist ANGREB

Andreas Cornelius, Kasper Dolberg, Martin Braithwaite, Nicolai Jørgensen, Pione Sisto, Viktor Fischer og Yussuf Poulsen

»Peru har godt nok ikke lukket så mange mål ind på dødbolde, men i de fleste kampe har modstanderne skabt mange farlige situationer foran deres mål,« siger landstræneren.

Onsdag trænede landsholdet offensive dødbolde, og torsdag vil der være fokus på, hvordan danskerne skal stå på banen og forsvare sig mod peruanske dødbolde.

Med sine 195 centimeter og store kropsstyrke vil Andreas Cornelius (til højre) have et fysisk overtag, hvis han på lørdag kommer på banen mod Peru. Christian Eriksens (i midten) fod kan også blive udnyttet ekstra godt, når Danmark har frispark eller hjørnespark mod sydamerikanerne. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Med sine 195 centimeter og store kropsstyrke vil Andreas Cornelius (til højre) have et fysisk overtag, hvis han på lørdag kommer på banen mod Peru. Christian Eriksens (i midten) fod kan også blive udnyttet ekstra godt, når Danmark har frispark eller hjørnespark mod sydamerikanerne. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Siden det i december 2017 stod klart, at Danmark skulle åbne VM mod sydamerikanerne, har den fysisk stærke angriber Andreas Cornelius flere gange været nævnt som et muligt våben mod Peru.

Da Danmark i efteråret slog Polen med 4-0, havde polakkerne svært ved at styre den 195 centimeter høje boksangriber, der blev placeret på højrekanten.

»Cornelius kan blive en afgørende faktor. Det så vi mod Polen for et stykke tid siden. Han kan være en faktor til at nedbryde Peru,« siger Åge Hareide.

Landstræneren nævner også Nicolai Jørgensen, Yussuf Poulsen og Kasper Dolberg som spillere, der vil have et stort fysisk overtag i forhold til peruanerne.

»Vi må vælge en plan og beslutte, hvem der skal spille, og hvem der skal komme ind og forandre kampen,« siger Hareide.

Frem mod slutrunden har Atalanta-angriberen været i et kapløb med tiden for at blive klar til VM på grund af en fiberskade, og han har ikke spillet kamp i to måneder.

Trods den manglende spilletid føler Andreas Cornelius sig klar til at gøre en forskel.

»Jeg er 100 procent klar både fysisk og mentalt. Det er et par måneder siden, at jeg har spillet, men de andre på landsholdet har også kun spillet træningskampe, siden sæsonen i klubberne stoppede. Jeg ved ikke, hvor meget man kan ligge i dem. Jeg tænker heller ikke, at det kun skal være fysik og høje bolde mod Peru. Vi skal variere, som vi også er gode til,« siger angriberen.

Succesen på højrekanten i efterårets landskampe betyder, at Cornelius reelt er i spil til to positioner.

Pladsen som boksangriber, hvor Nicolai Jørgensen længe har været førstevalg, eller højrekanten, hvorfra Yussuf Poulsen i sidste weekend hamrede bolden i mål i en VM-testkamp mod Mexico, der blev slået 2-0.

»Jeg kan spille begge positioner. Jeg er mest vant til at spille i midten, men på landsholdet har jeg klaret den anden opgave rigtig fint. Jeg har fået en masse frihed til at bevæge mig, hvorhen jeg vil på banen. Der er nærmest endnu mere frihed, når jeg har udgangspunkt ude i siden. Jeg har ingen præferencer, men vil bare gerne spille,« siger Cornelius.

Ud over Peru skal landsholdet op mod Australien og Frankrig i de indledende gruppekampe ved VM. De to bedste hold fra gruppen går videre til ottendedelsfinalerne.

/ritzau/