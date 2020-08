Marcus Rashford er træt efter en lang sæson og er pillet ud af den engelske landsholdstrup, meddeler FA.

De danske forsvarsspillere behøver alligevel ikke at forberede sig på at tæmme Manchester United-angriberen Marcus Rashford.

Den hurtige spydspids er nemlig ikke med for England, når Gareth Southgates tropper gæster Danmark i Parken 8. september.

Det Engelske Fodboldforbund (FA) skriver på sin hjemmeside, at både Rashford og Tottenhams Harry Winks er fjernet fra truppen, mens Aston Villa-anfører Jack Grealish er udtaget i stedet.

Mens der ikke er meldinger om, hvorfor Winks er fjernet fra truppen, så giver Rashford selv svaret på sit fravær.

Det gør han på Twitter:

- Nedtrykt. Jeg ønsker aldrig at svigte dette hold, men kampene ligger bare lidt for tidligt for mig, skriver han.

- Jeg har forsøgt at blive klar, men jeg er nødt til at fokusere på at være stærkest mulig til sæsonstarten for min klub og mit land. Held og lykke drenge, jeg hepper på jer hjemmefra.

Tre dage inden kampen mod Danmark skal England møde Island på udebane.

Det sidste hold i Nations League-gruppen er Belgien, som Danmark møder 5. september.

/ritzau/