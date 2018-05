Danmark er færdige ved U17-EM. Sidste kamp i gruppespillet mod Belgien kan ikke ændre på, at landsholdet ikke går videre.

Det er blevet til to nederlag i de to første kampe mod først Bosnien og så Irland onsdag, og det gør, at Danmark ikke længere kan avancere fra gruppen.

I gruppe C fører Belgien med seks point efter to kampe, og da Irland og Bosnien begge er bedre indbyrdes, er Danmarks skæbne beseglet.

Danmark møder Belgien fredag i den sidste gruppekamp, inden landsholdet sætter sig i flyveren og kommer hjem fra England.

En enkelt 'dansker' i AGF-træner David Nielsens søn Noah Emmanuel Jean Holm har gode muligheder for at komme videre i turneringen, da Norge efter to kampe har fire point på andenpladsen i gruppe B.

Norge møder bundholdet Slovenien torsdag. Slovenien har endnu ikke hentet et point i de to første kampe og har en målscore på 0-6.

Her kan du læse historien om, hvorfor Noah Emmanuel Jean Holm, der ifølge DBU nok ville have spillet for Danmark ved slutrunden i England, har skiftet nationalitet.