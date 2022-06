Lyt til artiklen

'En hovedtænker i fodbolden'.

Det er lidt af en kapacitet, der står på den østrigske sidelinje, når Danmarks landshold mandag aften træder ind på Ernst Happel Stadion i Wien.

For det er lykkedes det østrigske fodboldforbund at lokke den tyske legende Ralf Rangnick til at overtage alpelandets landshold. Og det er lidt af et scoop, mener den danske landstræner, Kasper Hjulmand.

»Han er en af hovedtænkerne bag hele denne meget aggressive måde at spille sit presspil på. Det er sådan i fodbold, at det er sjældent, at der bliver opfundet noget nyt, men man kan sætte faserne sammen på nogle nye måder,«

»Og Rangnick har længe været en hovedtænker bag et aggressivt pres,« lød det respektfuldt fra Kasper Hjulmand på søndagens pressemøde i Wien.

62-årige Ralf Rangnick, der senest var midlertidig manager i selveste Manchester United, har en lang karriere i Bundesligaen bag sig – Blandt andet i Stuttgart, Hoffenheim, Hannover og Schalke 04.

Og han har også været manden bag de sportslige tanker i succesklubberne RB Leipzig og Red Bull Salzburg, der begge praktiserer Rangnicks stærke presspil – i øvrigt det koncept, som Alexander Zorniger tog med sig til Brøndby.

Foto: LEONHARD FOEGER Vis mere Foto: LEONHARD FOEGER

Og Kasper Hjulmand mener, at Rangnick – som en af hovedtænkerne – har været med til at gøre presspillet for et varemærke for tysk fodbold.

»Jeg fik selv syn for sagen, da jeg var i Bundesligaen, hvor stort set alle hold var godt funderet i det.«

»Alle hold er fantastiske i overgangsspillet – taber de bolden, reagerer de straks på det. Vinder de bolden, reagerer de straks på det. Det har inspireret mange – inklusiv mig selv,« afslørede den danske landstræner.

Danmark møder mandag aften klokken 20.45 Ralf Rangnick og Østrig i en regulær topkamp i Nations League. Begge hold vandt deres første kampe – over henholdsvis Frankrig og Kroatien.