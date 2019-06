Hvorfor blev Danmarks mål til 3-0 underkendt?

For dommeren fløjtede for en offside, der ikke var der - og tv-billederne afslørede, at der ikke var offside?

Der er - desværre for Danmark - tale om en ærgerlig dommerfejl. For nej, Danmark gjorde intet forkert, og målet burde faktisk have stået.

I anden halvleg blev Andreas Skov Olsen sendt i dybden til en stor chance for at bringe Danmark på 3-0 - netop en tremåls-sejr var, hvad Danmark havde behøvede for at holde live i drømmen om en semifinale.

Her vinkede linjevogteren for offside, men dommeren fløjtede ikke med det samme.

Andreas Skov Olsen brændte, men riposten faldt ned til Philip Billing, der med en flad afslutning fik sendt bolden mod mål.

Bolden gik ind ved den fjerneste stolpe, men få meter fra stregen fløjtede dommeren for den offside, hans linjevogter har kaldt. Og her har vi så balladen.

Dommeren blev efter et par minutter anbefalet at tjekke tv-billederne igennem for at se, om der skulle være offside på Andreas Skov Olsen. Det var der ikke.

Phillip Billing under kampen mod Serbien. Det var hans mål, der fejlagtigt blev underkendt. Foto: FRANCO DEBERNARDI Vis mere Phillip Billing under kampen mod Serbien. Det var hans mål, der fejlagtigt blev underkendt. Foto: FRANCO DEBERNARDI

Men så begyndte tv-billederne at fokusere på Billings afslutning. Og de afslørede, at dommeren havde taget fløjten i munden og dømt offsiden inden, at bolden gik ind over stregen. Når det er tilfældet, kan dommeren ikke dømme mål.

VAR har muligheden for at gå ind at dømme ved kampafgørende situationer, såsom mål, røde kort og straffesparkssituationer.

Men når dommeren har fløjtet spillet af inden af for at tjekke en VAR-situation inden, bolden er gået i mål, må han ikke give målet.

Faktum er derfor, at dommeren desværre fløjtede spillet af i en situation, hvor skulle have ladet det køre. Dommerens fløjt når ikke at have direkte indflydelse på noget som helst i selve spillet, men dommeren har ikke mulighed for at dømme målet.

Jacob Rasmussen scorede til kampen slutresultat 2-0. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jacob Rasmussen scorede til kampen slutresultat 2-0. Foto: Liselotte Sabroe

Det bakkes også op at, at der på tv-skærmen stod 'No Goal' efter VAR-kendelsen og ikke 'No Offside'.

Det har været svært at finde frem til en konkret beskrivelse af tilfældet i FIFAs regelsæt, men situationen står beskrevet på den australske A-Leagues hjemmeside, hvor man også benytter sig af VAR.

'Hvis dommeren havde fløjtet for offside før målet blev scoret, ville VAR ikke have haft mulighed for at rette fejlen.'

Danmark vandt kampen 2-0 og er dermed ude af EM, da Italien i gruppe A er bedre i 2'er-regnskabet.