Danmark slipper måske alligevel for at møde en af Perus bedste fodboldspillere ved sommerens VM-slutrunde i Rusland.

Sagen om Paolo Guerreros mulige deltagelse for Peru fortsætter nemlig, efter at Den Internationale Sportsdomstol (CAS) fredag har åbnet to appelsager.

Spilleren selv samt Det Internationale Antidoping Agentur (Wada) har ifølge CAS appelleret dopingkarantænen på seks måneder fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

34-årige Guerrero kræver at slippe uden straf, mens Wada ønsker en skærpet karantæne på mellem et og to år.

Fifa idømte 8. december sidste år i første omgang Guerrero en karantæne på et år for brug af kokain.

Senere i december halverede en appelinstans i fodboldforbundet straffen, hvilket betød, at Guerrero kunne deltage ved VM.

Guerrero leverede den positive dopingtest efter en 0-0-kamp mellem Peru og Argentina i VM-kvalifikationen i oktober, og karantænen er sat til at tælle fra 3. november sidste år.

Flamengo-angriberen har tidligere hævdet, at han ikke har taget kokain, men at stoffet er havnet i kroppen på anden vis.

CAS vil afholde en høring i schweiziske Lausanne 3. maj, hvor alle sagens aktører kan fremføre deres argumenter.

Guerrero har optrådt 86 gange for Peru. Han bidraget med 32 mål, hvilket gør ham til Perus mest scorende landsholdsspiller i historien.

Danmark er i VM-gruppe med Peru, Australien og Frankrig.

Det er første gang siden 1982, at Peru er med ved VM.

