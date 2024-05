Simon Kjær og Andreas Christensen kommer ikke til at stå over for Alexander Sørloth i den kommende testkamp.

Den norske landsholdsangriber Alexander Sørloth har tirsdag meldt fra til de kommende testkampe mod Kosovo og Danmark. Det oplyser Norges Fodboldforbund på X.

Dermed slipper Danmark for at møde Sørloth, der på det seneste har vist god målform i den bedste spanske fodboldrække.

Sørloth scorede blandt andet fire mål for Villarreal i 4-4-kampen mod Real Madrid i La Liga tidligere i maj. Sørloth endte på andenpladsen på La Ligas topscorerliste med 23 mål.

Alexander Sørloth scorede fire mål for Villarreal, da holdet spillede 4-4 tidligere i maj. Foto: Pablo Morano/Reuters

I den sidste ligakamp i Spanien pådrog Sørloth sig en skade i baglåret og udgik efter et kvarters spil. Det er den skade, der holder ham ude af de kommende landskampe.

I stedet for Sørloth er Malmö FF-angriberen Erik Botheim blevet udtaget af landstræner Ståle Solbakken.

Sørloths skade opstod, netop som han var i gang med at jagte førstepladsen på topscorerlisten i La Liga. Girona-angriberen Artem Dovbyk endte med at blive ligatopscorer med 24 mål.

Både Sørloth og Dovbyk har en fortid i superligaklubben FC Midtjylland.

Mens Sørloth ikke er med mod Danmark, råder Solbakken stadig over Manchester City-stjernen Erling Haaland samt Arsenal-playmakeren Martin Ødegaard i truppen.

Norge skal møde Danmark i Brøndby 8. juni. Tre dage forinden tager Norge imod Kosovo på stadionet Ullevaal i Oslo, mens Danmark samme dag får besøg af Sverige i Parken.

Danmarks kampe mod Sverige og Norge fungerer som forberedelse til sommerens EM. Norge er ikke med ved EM-slutrunden i Tyskland.

