Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En sand skræk-start på EM for Danmark.

Så klart kan det siges om det danske hold, der blev savet midt over af et veloplagt og godt organiseret tysk hold. Hele 4-0 stod der på tavlen i Brentford efter de første 90 EM-minutter.

De tyske medier brugte mest tid på at rose deres egne heltinder, men i Sverige får de danske kvinder grovfilen.

På SVT gav tre forskellige eksperter læsterlige hug til Danmark efter indsatsen.

Foto: Alessandra Tarantino Vis mere Foto: Alessandra Tarantino

»Det er meget naivt af Danmark,« sagde Daniel Nannskog ifølge de svenske medier.

»Danmark bliver totalt kørt over,« lød det fra Markus Johannesson.

Og så blev ydmygelsen lige slået fast af den sidste.

»De bliver udspillet i denne kamp. Det er helt fair, at Tyskland fører så meget,« sagde SVT's Chris Härenstam.

Foto: Alessandra Tarantino Vis mere Foto: Alessandra Tarantino

Nu venter to kampe, som med al sandsynlighed skal vindes, hvis Danmark skal have chance for at komme videre.

Danmark møder gruppens formodentlig svageste hold, Finland, på tirsdag, og de fik også ørerne i maskinen af Spanien, der trodsede et finsk chok-mål og vandt overlegent 4-1 efter den tidlige forskrækkelse.

Skulle Danmark vende skuden og vinde mod finnerne, så venter der en sand spansk gyser om en uge. Men med 0-4 i første kamp har Lars Søndergaards tropper virkelig malet sig op i et hjørne.