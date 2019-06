En sejr på 2-0 over Serbien var ikke nok til at holde liv i de danske semifinaledrømme ved U21-EM.

Det blev klichéen om lige ved og næsten for det danske U21-landshold ved EM i Italien.

Danmark skulle bruge en sejr på tre mål mod Serbien for at holde liv i håbet om en semifinaleplads, men måtte nøjes med 2-0 og er dermed ude.

På et noget stemningsforladt stadion i Trieste foran omkring 4500 tilskuere var det Danmark, som fra start satte sig på begivenhederne.

Serbien virkede som det slagne hold uden den store motivation, som man kunne forvente, og især den serbiske defensiv imponerede ikke.

På det første kvarter nåede både Andres Dreyer, Joakim Mæhle og Jacob Bruun Larsen at komme til store chancer, som blev brændt. Men midtvejs i halvlegen kom det føringsmål, Danmark havde så meget brug for.

Relativt simpelt blev Jacob Bruun Larsen spillet fri venstresiden, hvorfra han kunne trække ind i feltet og lægge bolden over i det lange hjørne.

Det var dog som om, at Danmark lige skulle puste ud og finde ud af, hvordan man skulle håndtere føringen, når der var brug for flere mål.

Serbien tiltvang sig et lille overtag og var nærgående et par gange, men det var alligevel Danmark, som var tæt på 2-0 kort før pausen.

Flotte kombinationer på kanten af feltet gav igen muligheden til Jacob Bruun Larsen, men Dragan Rosic i Serbien mål fik reddet til hjørnespark.

Det efterlod Danmark med en opgave, som var en tredjedel løst halvvejs i kampen.

Men Danmark fik en drømmestart på anden halvleg, da et skidt hjørnespark havnede for fødderne af Jacob Rasmussen i feltet, og han kunne let stange 2-0-målet ind.

Med en halv time igen fik Danmark faktisk bolden i nettet til 3-0 ved Philip Billing, men linjedommeren vinkede for offside. Efter flere minutters VAR-tjek blev det bekræftet, at målet ikke talte.

Herefter blev det en meget afvekslende kamp, som i den grad lå på vippen mellem 3-0 og 2-1.

Selv om serberne virkede umotiverede, kunne de stadig flytte bolden fint rundt og skabe nogle overtal. Danmark skulle hele tiden balancere satsningen efter det tredje mål.

Som tiden skred frem, øgede Danmark presset, men serberne fik også flere kontrastød.

Fem minutter før tid måtte overliggeren redde danskerne på en serbisk friløber, men kort efter var Jacob Bruun Larsen tæt på det forløsende 3-0-mål.

Danmark fik dog aldrig målet trods flere store tilbud og må dermed rejse hjem efter gruppespillet, hvor Danmark sluttede på andenpladsen.

Tyskland vandt gruppe B med syv point efter 1-1 mod Østrig i den sidste kamp.

/ritzau/