Granit Xhaka er en nøglespiller for Schweiz, men han kan bringes ud af fatningen, siger danskere.

Hvis det danske herrelandshold i fodbold skal have held med at slå Schweiz i lørdagens EM-kvalifikationskamp i Parken, bliver en af nøglerne at holde styr på anfører Granit Xhaka, der huserer på den centrale midtbane.

Her agerer han både hårdfør oprydder og effektiv spilfordeler. Vigtigheden af midtbanedynamoen kunne ses i den første kamp mellem Schweiz og Danmark i Basel i marts. Her blev han udskiftet til stor applaus i det 79. minut, da Schweiz førte 3-0 - han havde selv scoret et af målene.

Uden anføreren faldt schweizerne sammen, og Danmark kom sensationelt tilbage og fik 3-3.

Åge Hareide satser på, at danskerne lørdag holder kort snor i Xhaka.

- Han er en vigtig spiller for Schweiz. Han er spilleren, der kan fordele bolden og sætte spillet fra midten af banen. Da de skiftede ham ud dernede, så regnede de vel med, at de havde tre point i kassen, men det blev meget mere kaotisk inde på banen, da Xhaka gik ud.

- Schweiz er bedre offensivt end defensivt, og de er specielt gode i fasen lige efter bolderobringer, fordi de sender mange folk hurtigt fremad. I den fase er Xhaka vigtig, fordi han kan fordele spillet hen over midten, siger Åge Hareide.

Han vil dog ikke ud med, hvordan han har tænkt sig at stække Arsenal-spilleren.

Lasse Schöne, der spillede over for Xhaka i den første kamp, forventer, at Christian Eriksen kan holde Xhaka beskæftiget - eller udstille schweizerens svagheder.

- Xhaka er en god spiller og en vigtig styrmand inde på midten, og der er en grund til, at han er deres anfører. Han er meget bevægelig og god til at flytte bolden.

- På den anden side kan vi også bruge det positivt, at han bevæger sig meget. For vi har jo en spiller over for ham i Christian Eriksen, der også er god til at flytte sig og finde rummene i midten eller på siderne, siger Schöne.

Venstrebenede Xhaka markerer sig fra tid til anden med fremragende langskudsmål. Men 95 gule kort og ti udvisninger gennem seniorkarrieren vidner også om, at den 27-årige schweizer kan fanges i ubalance fysisk og mentalt.

Derfor har Thomas Delaney også svært ved entydigt at beskrive, hvad det er for en spiller, han nu skal stå over for igen.

- Han er lidt af en karakter. Han får nogle røde kort, laver skøre ting og vanvittige mål, og han har et godt spark. Han er en svær spiller at have med at gøre, siger Delaney.

I mandags kunne Granit Xhaka på det sociale medie Instagram fortælle, at han var blevet far. Familieforøgelsen kan blive en dansk fordel, siger Simon Kjær med et glimt i øjet.

- Første gang jeg blev far var før en kamp i Parken, hvor vi tabte 0-4 til Armenien. Det var måske ikke min bedste landskamp, når jeg ser tilbage på det. Lad os håbe, at han har sådan en dag, siger Simon Kjær.

