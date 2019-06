Det er noget af en fejl, UEFA har begået.

Det danske U21-landshold skulle have trænet i fred og ro i en såkaldt lukket træning, som de fleste landshold ynder at benytte sig af dagen før en kamp. Men på grund af en kæmpestor fejl af UEFA kunne mandagens modstander fra Tyskland pludselig se hele Danmarks træning.

Det kunne de, fordi en video af hele Danmarks sidste træning pludselig var tilgængelig hos UEFA. Det skriver tyske Bild.

Men det var det tyske landshold selv, der blev opmærksomme på videoen, og som meddelte til UEFA, at den var gal. Og ifølge det tyske fodboldforbund gjorde ingen i staben brug af muligheden for at kunne se detaljer fra den danske taktik. Det forbød landstræner Stefan Kuntz.

»Det stod med det samme klart for ham: Han vil udelukkende kæmpe med fair midler. Kuntz informerede endda UEFA om deres fejl og ringede personligt til den danske træner, Niels Frederiksen,« siger en talsmand for det tyske fodboldforbund til Bild.

U21-landstræner Niels Frederiksen har stort set under hele denne EM-slutrunde bestemt, at det danske landsholds træninger kun vil være åbne i det første kvarter, hvor der udelukkende bliver varmet op.

På den måde kan der trænes med den ønskede startopstillinger og laves aftaler for dødbolde blandt andet. Og i den sidste og afgørende træning, som foregår på kampstadionet, er det altså nemt at gennemskue en startopstilling.

Det kunne det tyske landshold have gjort på grund af UEFAs store fejl på stadion i Udine. Men det har de angiveligt ikke gjort.