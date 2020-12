Danmark havnede i gruppe med Rusland, Island og Frankrig ved torsdagens lodtrækning til U21-EM.

Det danske U21-landshold kommer op mod en fodboldstormagt, men undgik til gengæld at møde et af de to værtslande ved det kommende U21-EM, der spilles over to perioder.

Danmark blev ved torsdagens lodtrækning til turneringens gruppespil trukket i gruppe C sammen med Rusland, Island og Frankrig.

Danskerne åbner turneringen mod de stærke franskmænd, før Island venter i den anden gruppekamp, og Rusland er modstanderen i det sidste opgør. Gruppekampene spilles 25., 28. og 31. marts.

Gruppens to bedste hold går videre til knockoutfasen. Lykkes Danmark med at gå videre til kvartfinalen, bliver modstanderen et hold fra gruppe A, der består af Ungarn, Rumænien, Holland og Tyskland.

Danmarks gruppe afvikles i de ungarske byer Szombathely og Györ, og en eventuel kvartfinale med dansk deltagelse afvikles også i Ungarn, der deler EM-værtskabet med Slovenien.

Danmark, Rusland og Frankrig vandt deres kvalifikationsgrupper på vej til turneringen, mens Island var den tredjebedste toer på tværs af de ni kvalifikationsgrupper.

Efter gode resultater på U21-niveau gennem flere år var Albert Capellas danske mandskab i det andet ud af lodtrækningens fire seedningslag. Dermed var danskerne sikre på at undgå store fodboldnationer som Italien, Portugal og Holland.

Hele EM-slutrunden skulle egentlig være spillet til sommer, men på grund af coronapandemien er den plan blevet justeret, så U21-EM ikke falder sammen med senior-EM.

Derfor bliver gruppespillet ved U21-EM afviklet i slutningen af marts, mens knockoutfasen begynder 31. maj og slutter med finalen 6. juni. Dermed vil spillere i princippet både kunne nå at spille U21-EM og senior-EM.

De fire grupper ved U21-EM er delt op således, at to af grupperne spiller i Ungarn, mens de andre to spiller i Slovenien.

Det er første gang, at U21-EM har deltagelse af 16 deltagere, og det er første gang, at turneringen afvikles i to værtslande.

Det er fjerde gang i træk, at Danmark deltager ved U21-EM. Danmark gik senest videre fra sin gruppe ved slutrunden i 2015.

/ritzau/