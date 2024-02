De danske fans kan se frem til et brag af to testkampe inden EM-slutrunden, når Danmark møder Sverige og Norge i henholdsvis Parken og på Brøndby Stadion.

Opgøret mod Sverige bliver spillet på nationalstadionet 5. juni og kampen mod Norge spilles 8. juni på Brøndby Stadion.

Kasper Hjulmand er begejstret for at kunne spille de to store testkampe med de danske fans på lægterne:

»Det er to meget attraktive kampe mod modstandere på sportsligt højt niveau. Vi vil blive matchet og udfordret af to hold, som begge har mange offensive spillere på absolut topniveau.«

»Samtidig er det fantastisk, at det er lykkedes at sikre to brag mod vores nordiske venner her i Danmark foran vores egne fans. Vi vil gøre alt for at give dem to gode oplevelser inden EM, og det er samlet en rigtig god optakt til slutrunden,« siger landstræneren.

Testkampene bliver den sidste mulighed for at pudse formen af inden, at det går løs til EM i Tyskland, som for Danmarks vedkommende sparkes i gang med et opgør mod Slovenien 16. juni i Stuttgart.

Herefter venter der opgør mod England og Serbien i Danmarks gruppe c, hvor opgørene spilles i Frankfurt og München.

Næste landskamp, som venter for de danske drenge, er et opgør mod Schweiz.

Det opgør spilles i Parken 23. marts og er årets første landskamp.