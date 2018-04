Kan det ende med et dansk boykot af VM i Rusland?

Svaret er ’ja’. I hvert fald når det gælder det officielle Danmark. Men når vi bringer Christian Eriksen, Nicklas Bendtner og resten af landsholdet ind i ligningen, bløder svaret mærkbart op.

Tirsdag fastslog statsminister Lars Løkke Rasmussen, at man bestemt ikke kan udelukke et boykot af VM i Rusland fra det officielle Danmark – det vil sige regeringen, Folketinget og Kongehuset. Men et boykot af slutrunden fra DBU og det danske landshold er ikke nødvendigvis nærliggende af den grund. Det fastslår DBU-formand Jesper Møller.

»Med mindre regeringen og folketinget siger, at vi boykotter et bestemt land, så tager vi afsted. Det vil vi altid gøre,« siger Møller til BT.

En boykot af Rusland og VM-slutrunden er på tale i kølvandet på de seneste ugers diplomatiske krise mellem Rusland på den ene side og Storbritannien, EU-landene og USA på den anden.

Storbritannien er overbevist om, at Rusland står bag et giftangreb på eksspionen Sergej Skripal på britisk jord. 100 russiske diplomater er derfor blevet udvist fra forskellige lande. Som svar har russerne udvist et tilsvarende antal diplomater – heriblandt to danskere.

På mandag mødes Lars Løkke Rasmussen med den britiske premierminister Theresa May. Blandt andet for at diskutere den eskalerende krise. Dét møde og de efterfølgende konsekvenser vil DBU følge nøje med i.

»I den konkrete situation omkring Rusland er vi i tæt kontakt med både DIF og Kulturministeriet, der er sportens ministerium. Så vi følger situationen tæt. Men ellers afventer vi, hvad der sker. Der er jo lang tid endnu, som Lars Løkke også siger. Så lige nu afventer vi, hvad politikerne gør,« siger Jesper Møller.

Det er ikke kun Løkke, der rasler med sablen i forbindelse med en mulig dansk boykot af VM. Udenrigsordførerne for både Venstre og De Konservative slår allerede nu fast, at repræsentanter for det officielle Danmark bør blive hjemme fra VM til sommer, mens de omvendt lader det være op til DBU, om landsholdet skal tage af sted.

Men hvem tager et ansvar, når politikerne siger, at det må være op til jer – og I siger, det må være op til politikerne, om landsholdet skal boykotte VM?

»Nej, men igen… Sportsligt er vores holdning glasklar. Vi deltager med holdet, som har kvalificeret sig til VM. Den beslutning er taget. Så vi deltager med mindre det officielle Danmark siger, vi skal boykotte det pågældende land – også sportsligt. Det mener jeg er helt afklaret, og jeg hører ingen politikere sige, at DBU sportsligt skal boykotte VM. Vi lader ikke noget stå åbent. Niks. Vores holdning er, at vi deltager, med mindre regeringen og folketinget siger, at vi skal boykotte,« svarer Jesper Møller, der dermed først og fremmest forholder sig til ’truslen’ om en boykot fra det officielle Danmark.

»Vi er altid glade, når kongehuset, regeringen og politikere deltager i vores arrangementer og overværer vores kampe, for jeg ved, det betyder noget for spillerne. De er glade, når kongehuset og regeringen er til stede. Men det er ikke vores beslutning,« slutter Møller.

VM sparkes i gang den 14. juni, mens Danmark spiller første gang to dage senere.