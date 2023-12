Kasper Hjulmand har et godt kendskab til Slovenien, og så får han mulighed for revanche mod England.

Det danske landshold skal op mod England, Slovenien og Serbien til næste års EM i Tyskland.

Det blev afgjort ved en lodtrækning lørdag aften i Hamburg.

Fra første seedningslag trak landstræner Kasper Hjulmands mandskab England, som besejrede Danmark med 2-1 i semifinalen ved EM for to år siden efter forlænget spilletid.

Der er mulighed for revanche, når de to hold står overfor hinanden 20. juni i Frankfurt i den anden gruppekamp.

Inden da åbner danskerne EM fire dage tidligere i Stuttgart med et opgør mod Slovenien fra tredje seedningslag.

Danmark bookede pladsen ved EM i Tyskland ved netop at besejre slovenerne med 2-1 i Parken for to uger siden. Udekampen endte 1-1. De to mandskaber har derfor et godt kendskab til hinanden.

Den sidste modstander blev Serbien, der kæmpede sig videre som toer fra en EM-kvalifikationsgruppe, hvor Ungarn var bedst. Serberne var placeret i fjerde seedningslag.

Den sidste gruppekamp spilles i München 25. juni.

På forhånd havde Kasper Hjulmand ønsket sig at spille i Hamburg tæt på den danske grænse, men det ønske fik landstræneren ikke opfyldt. I stedet må Danmark og de danske fans længere sydpå.

De to bedste hold på tværs af seks indledende grupper er sikre på avancement til ottendedelsfinalerne. Derudover går også de fire bedste treere videre til knockoutfasen.

Slutrunden i Tyskland spilles fra 14. juni og varer en måned.

Åbningskampen mellem Tyskland og Skotland finder sted i München. Ud over Skotland havnede de tyske værter i gruppe A med Ungarn og Schweiz.

Den måske hårdeste gruppe kunne godt være gruppe B med deltagelse af Spanien, Italien, Kroatien og Albanien.

Finalen 14. juli foregår i Berlin.

/ritzau/