Når Danmark tirsdag løber på banen, har forskellen på David og Goliat aldrig været større.

Mens Kasper Hjulmands tropper er nummer 18 i verden, skraber San Marino bunden fuldstændig – som den dårligste fodboldnation i verden. Nummer 207 ud af lige så mange.

San Marino har med sine kun 33.000 indbyggere en meget lille skare af fodboldspillere at vælge mellem, og fodbold er på ingen måde nogen levevej for nogen af dem.

»Personligt har jeg i løbet af årene arbejdet mindre på mit andet job, fordi fodbold tager så meget af en træners tid. Det er meget tidskrævende,« siger San Marinos landstræner, Fabrizio Constantini, der løfter sløret for, hvad han selv laver ved siden af fodbolden:

Når Fabrizio Costantini ikke træner sit fodboldhold, arbejder han i en møbelvirksomhed. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Når Fabrizio Costantini ikke træner sit fodboldhold, arbejder han i en møbelvirksomhed. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg arbejder for et møbelfirma, hvor jeg kontrollerer produkterne,« siger han dagen inden mødet med Danmark.

Samtidig erkender modstandertræneren, at fodbold kan være et frirum, og at truppen inklusiv ham selv er afhængig af arbejdsgivernes nåde, når der skal spilles landskampe.

»I de her dage fylder fodbold alt. I dag, i morgen og sikkert også, når vi vender tilbage til vores arbejde. Vores spillere vægter vel arbejde og fodbold lige højt, og de er meget, meget gode til at gøre begge dele,« siger han og tilføjer:

»Fra vores udgangspunkt er fodbold også et job i de her dage. Vi bruger meget energi på fodbold. Vi er selvfølgelig afhængige af, at vi kan få fri af vores arbejdsgivere for at være her,« lyder det fra Constantini, som fortsætter:

»Vi tager fri i de her dage, så vi kan have samme forhold som de professionelle og semiprofessionelle spillere. Når man er her for at give landsholdet det bedste, glemmer man sine problemer på arbejdspladsen.«

»Der er dog tidspunkter, hvor man ikke kan lade være med at tænke på arbejde. Vores målmand er et godt eksempel, han er en god målmand, en god medarbejder, en god far. Vi gør vores bedste og med stor ære,« siger landstræneren og klapper sin sidemand, keeperen Elia Benedettini, på skulderen.

Samtidig bemærker San Marinos landstræner, at den lille nation ikke ville være nummer sjok i verden med bedre forhold.

»Jeg er helt sikker på, at hvis det her hold kunne træne som professionelle hold, fire, fem gange om ugen, så ville vi være meget bedre og forbedre placeringen på verdensranglisten.«

San Marino har endnu ikke scoret i denne EM-kvalifikationsturnering. Seneste opgør mellem de to lande endte med 4-0 til Danmark.