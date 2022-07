Lyt til artiklen

Mens coronaspøgelset svæver rundt i flere af landsholdslejrene ved kvinde-EM, så er den danske indtil videre gået fri for smittetilfælde.

Ifølge landstræner Lars Søndergaard fordi Danmark følger retningslinjerne for coronasikkerhed helt, mens andre nationer flirter med lidt for tæt kontakt med pårørende.

»Vi håndterer det rigtig, rigtig fint lige nu. Vi sørger for at holde afstand og også til pårørende på stadion. Vi har fulgt de retningslinjer, der er, til punkt og prikke.«

»Jeg føler, at vi gør det, som vi skal – jeg ved ikke, hvad de andre nationer gør. Jeg har set billeder efter kampene, hvor der har været tæt kontakt, og det er ikke at følge retningslinjerne – men vi har gjort det,« siger Lars Søndergaard på et pressemøde mandag.

Søndag åbnede landsholdet dog en lille sprække for, at coronaspøgelset kan husere i den danske trup.

Spillerne fik nemlig fri til at se deres familier, og for den garvede landsholdsspiller Sanne Troelsgaard betød det blandt andet gåtur og holden i hånd med familien.

Var familien blevet testet eller hvordan sikrede I, at retningslinjerne blev overholdt der?

»Vi holdt afstand og var udenfor, og så gjorde min familie også nogle tiltag. Så overordnet følger vi retningslinjerne, som Lars (Søndergaard, red.) siger, og lytter til, hvad vores læge og UEFAs retningslinjer siger,« lød det fra Troelsgaard på podiet på MK Dons Stadium, hvor Danmark møder Finland tirsdag.

Landstræner Lars Søndergaard ser ikke det store problem i, at spillerne sås og havde kontakt med deres familier i disse coronaramte tider.

Havde I udstukket retningslinjer for dagen, hvor spillerne kunne se familien?

»At være fornuftig«, lød det kort fra landstræneren.

Så I har ikke sikret jer, at familiemedlemmerne var coronafri på en eller anden måde?

»Det er jo op til dem selv, så det er hele vejen rundt, at man skal være fornuftig. Vi kan ikke stikke noget ud og bede om at se coronatest. Vi vurderer, at spillerne er fornuftige og at de sørger for det. Det er deres drøm, der går i stykker, hvis det er. Så vi forsøger at være fornuftige, og det ved jeg, at spillerne har været.«

»De har været meget obs på det hele vejen igennem. Så jeg ser det ikke som noget problem, og så ved vi, at det kan komme uanset hvad.«

Også landsholdsbacken Janni Thomsen brugte søndag tid med familien.

Hun var ikke bekymret for, at coronavirussen kunne komme indenfor.

»Jeg så min familie, og for os spillere, som er væk længe, var det et sindssygt dejligt pusterum at få, at man lige kunne se sin familie. De har været med hele ens liv og man vil gerne dele det her med dem.«

»Nej, bekymret var jeg ikke. Jeg har som de andre fået retningslinjer af lægen, og han styrede, hvordan det skulle være.«

Indtil videre er seks spillere ved denne sommers EM i England smittet med coronavirus – mandag kom det frem, at Finland, som Danmark møder tirsdag, har et smittetilfælde.