Det er kun Danmark, der kan prale af at have gjort det blandt holdene i EMs gruppe C.

Nemlig det at have taget to ud af to sejre i testkampene op til EM og sikret sig stærk medvind forud for slutrunden.

Men selvom sejre over vores nordiske ærkerivaler har givet landstræner Kasper Hjulmand selvtillid og energi, så er det ikke en statistik, han bruger meget tid på.

Faktisk er han bedøvende ligeglad med det faktum, at England storskuffede på Wembley mod islandske Superliga-spillere, at Serbien moste Sverige med 3-0 og at Slovenien delte med Bulgarien.

»Vi tænker kun på os selv. Jeg bruger ikke to sekunder på, at England tabte til Island i den sidste testkamp. De skal nok være der, når det gælder. Det er sket 100.000 gange før, at et hold har set lidt sløjt ud i den sidste testkamp, så det kan jeg ikke bruge til noget som helst,« siger Kasper Hjulmand og tilføjer:

»Serbien har også smadret Sverige med 3-0, så nej, de testkampe lægger jeg ikke meget i. Jeg kigger bare på, hvordan de har stillet op, og det kan bekræfte os i nogle ting.«

Resultater fra testkampene SLOVENIEN: 1-1 mod Bulgarien, 2-1 mod Armenien ENGLAND: 0-1 mod Island, 3-0 mod Bosnien SERBIEN: 3-0 mod Sverige, 1-2 mod Østrig DANMARK: 3-1 mod Norge, 2-1 mod Sverige

»Men jeg giver INTET for, om man vinder eller taber eller udtrykket og energien. For det er noget helt, helt andet på søndag.«

Danmarks sejre på 3-1 over Norge og 2-1 over Sverige er dog ikke ligegyldige forud for EM-afrejse tirsdag formiddag fra Kastrup.

»Det er så vigtigt at vinde fodboldkampe. Det er benzin på bålet. I landsholdsfodbold er det sjældent, at alting sidder i skabet. Det er vigtigt at hænge i, når tingene ikke spiller, og det gør vi. Det giver os en stor tro og positiv ånd, men der er noget at arbejde med,« siger Kasper Hjulmand om de to opgør, hvor der særligt viste sig en bunke af lektier i forhold til de defensive løsninger.

Danmark åbner EM mod Slovenien søndag klokken 18.00 i Stuttgart - to dage inden spiller Tyskland EM-åbningskamp mod Skotland i München.