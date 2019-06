Hvem var det, der…

Øhhh. Nej, ellers tak. Ikke i dag. De danske U21-drenge vandt godt nok 2-0 over Serbien, men det var et mål for lidt, hvis drømmen om en EM-semifinale skulle være realiseret. Så der var ingen sejrssang i det danske omklædningsrum efter kampen.

Var der nederlagsstemning efter kampen?

»Ja, det er det jo på en eller anden måde, selvom vi vandt 2-0. Men fordi vi ikke fik det sidste mål og håb til mandag, så føles det som et nederlag,« siger Andreas Skov Olsen.

Danmark endte altså med en nedtur, selvom det blev til en sejr. For Tyskland tog førstepladsen i Gruppe B, og Danmark kunne ikke gå forbi Italien som bedste toer. Derfor blev det også den værste sejr, Andreas Skov Olsen havde oplevet.

»Ja, det tror jeg egentlig. Jeg har ikke været med til sådan noget her før, og det er det helt klart. At vinde 2-0 er ikke så dårligt, men man føler, man har tabt,« siger Andreas Skov Olsen.

Det blev til sejre over Østrig og Serbien, men nederlaget til Tyskland endte med at koste videre deltagelse. Alligevel er den unge FC Nordsjælland-profil tilfreds med turneringen som helhed.

»Ja, til dels synes jeg. Jeg synes ikke, vi kan klage over så meget. Det er også nogle gode modstandere, vi har mødt. Serbien er også et godt hold, og vi vandt 2-0, selvom det ikke føles, som om vi har vundet over dem,« siger Andreas Skov Olsen og slutter.

»Man kan ikke bare forvente, at vi ville gå ud og vinde over Tyskland, der er forsvarende mestre. Vi fik seks point og en fin nok målscore.«