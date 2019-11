Daniel Wass scorede for Valencia, da holdet spillede 2-2 mod Chelsea i Champions League-gruppespillet.

Det var en lille overraskelse, at Daniel Wass skulle starte inde for Valencia, da det spanske hold på hjemmebane tog imod Chelsea i Champions League-gruppespillet onsdag aften.

Men den danske midtbanespiller blev helten for hjemmeholdet, da han med otte minutter igen udlignede til slutresultatet 2-2.

Resultatet betyder, at ingen af de to hold er sikre på avancement fra gruppespillet og sørger dermed for spænding til det sidste i gruppe H, hvor Chelsea og Valencia begge har otte point.

Ajax har syv point, men møder senere onsdag Lille, der allerede inden opgøret er sikker på at slutte sidst i gruppen.

/ritzau/