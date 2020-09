Den danske landsholdsspiller Daniel Wass kom på måltavlen for Valencia, som spillede 1-1 hjemme mod Huesca.

Det blev til en danskerscoring i den bedste spanske fodboldrække, La Liga, lørdag.

Daniel Wass scorede Valencias enlige mål i 1-1-hjemmekampen mod oprykkerne fra Huesca.

Det var den danske landsholdsspiller, som efter 38 minutter bragte Valencia foran 1-0.

Wass sparkede et frispark fra venstre side, og bolden sejlede mellem venner og fjender ind ved fjerneste stolpe, mens Huesca-keeper Andres Fernandez stod forstenet på stregen.

Valencia var dog ikke i stand til at holde føringen, og efter lidt over en times spil udlignede Dimitrios Siovas til 1-1 for Huesca.

Efter et hjørnespark headede den græske forsvarsspiller bolden helt op i hjørnet, og så var der balance i regnskabet.

I den sidste halve time lykkedes det ikke for nogle af mandskaberne at få scoret, og så sluttede det med pointdeling.

Daniel Wass spillede hele kampen som højre back, en position han også indtog i de seneste to landskampe for Danmark under Kasper Hjulmands ledelse.

Valencia har på ligaens tredjeplads fire point efter tre kampe, mens Huesca har to point efter tre kampe.

I lørdagens tidlige spanske ligakamp spillede Alaves 0-0 hjemme mod Getafe.

/ritzau/