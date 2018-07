Den danske midtbanespiller kan allerede i weekenden blive Valencia-spiller, siger Celta Vigos sportsdirektør.

Valencia. Daniel Wass har de seneste år haft stor succes i Celta Vigo, og nu er den 29-årige midtbanespiller angiveligt tæt på et skifte til den spanske storklub Valencia.

Sportsdirektør i Celta Felipe Miñambres siger således til det spanske medie Marca, at Wass kan blive Valencia-spiller om kort tid.

- Vi er i forhandlinger, og de skrider fremad. Det kommer ikke til at blive nemt, men jeg kan ikke afvise, at aftalen kan komme i hus i løbet af weekenden, siger sportsdirektøren fredag aften.

Daniel Wass, hvis kontrakt med Celta udløber næste sommer, har en frikøbsklausul på 186 millioner kroner. Angiveligt er Celta Vigo dog godt klar over, at klubben ikke kan få så mange penge for ham.

Ifølge det spanske medie Cadena SER kan Celta få 75 millioner kroner for ham.

Valencia endte på en fjerdeplads i La Liga og kvalificerede sig dermed til Champions League i næste sæson.

Og netop en klub, der spiller i Champions League, vil Daniel Wass gerne spille for.

- Til sommer har jeg været tre år i Celta Vigo. Jeg kan sagtens se, at der sker noget spændende til sommer. Jeg kan godt se mig spille et andet sted. Måske i en større klub, der spiller i Champions League, sagde Daniel Wass til Ekstra Bladet i begyndelsen af maj.

Daniel Wass scorede fire gange og leverede otte målgivende afleveringer for Celta Vigo i den seneste sæson.

Mens han altså har haft stor succes i sin spanske klub, er det gået anderledes trægt på det danske landshold, hvor han aldrig har fået sit gennembrud og senest blev vraget til VM.

Da Åge Hareide i slutningen af maj skulle begrunde fravalget af Wass og syv andre spillere fra bruttotruppen, kom spørgsmålet om Daniel Wass' loyalitet op.

Sidste sommer meldte Wass fra til en testkamp mod Tyskland og den efterfølgende VM-kvalifikationskamp i Kasakhstan.

Efteråret forinden havde han meldt afbud til en landskamp på grund af en skade - blot for at spille klubkamp mod FC Barcelona få dage senere.

Daniel Wass fik sin landsholdsdebut for mere end syv år siden, men det er kun blevet til i alt 16 landskampe. Han optrådte senest i rødt og hvidt i en testkamp i Tjekkiet i november 2016.

Tidligere i karrieren har Daniel Wass spillet for Brøndby, Evian og Benfica.

Skifter han til Valencia, vil han blive den tredje dansker i klubbens historie efter Danilo Arrieta og Frank Arnesen.

/ritzau/