Valencia vandt lørdag aften 1-0 over Elche takket være en scoring af den danske landsholdsspiller Daniel Wass.

Daniel Wass blev lørdag matchvinder for sin spanske klub, Valencia, da han scorede på hovedstød i en 1-0-sejr over Elche i La Liga.

Dermed sikrede den danske landsholdsspiller tre point til mandskabet, der holder til i den tunge ende af tabellen.

Med sejren har Valencia 23 point efter 21 kampe. Det betyder, at klubben ligger nummer 13 og har fem point ned til nedrykningspladserne.

Wass, der indtog en position på højre kant, kom på måltavlen efter godt 20 minutters spil. Den 31-årige dansker luskede ind i feltet og kom først på et indlæg, som han sikkert pandede i kassen.

Det var Wass' anden scoring i sæsonen. Den første faldt helt tilbage i september i sæsonens tredje ligakamp mod Huesca.

I lørdagens opgør havde Wass' holdkammerat Carlos Soler chancen for at fordoble føringen på et straffespark i første halvleg. Det misbrugte han dog, og dermed endte danskerscoringen med at være kampens eneste.

Tidligere lørdag tog Sevilla en 2-0-sejr over Eibar på udebane.

Real Madrid, der ligger nummer to i Spanien, var også i aktion, og hovedstadsklubben løb ind i en stor skuffelse, da det hjemme blev til et 1-2-nederlag til Levante. Eder Militao fik rødt kort efter knap ti minutter for Real.

Atlético Madrid topper La Liga og kan søndag udbygge sit forspring på syv point ned til lokalrivalerne, når holdet møder Cádiz på udebane.

/ritzau/