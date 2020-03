»Der er masser at tid til at snakke lige nu jo.«

Daniel Wass tager telefonen fra sit hjem i det sydlige Spanien. Den danske Valencia-spiller sidder i hjemmekarantæne, ligesom resten af holdkammeraterne og det øvrige Spanien også gør.

14 personer omkring det spanske storholds førsteholdstrup er smittet med coronavirus efter rejser til mere udsatte områder som Milano og Madrid. Og i Valencia er der stille.

»Her er der godt vejr året rundt, og folk plejer at være ude til sent på aftenen på caféer og restauranter. Det er bare blevet en spøgelsesby nu. Det er svært at forholde sig til, når der bare plejer at være liv og glade dage her,« fortæller Daniel Wass til B.T.

Masser af ventetid står den på for Daniel Wass og resten af fodboldmiljøet i øjeblikket. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Masser af ventetid står den på for Daniel Wass og resten af fodboldmiljøet i øjeblikket. Foto: Liselotte Sabroe

Selv er Daniel Wass testet negativ for coronavirus, og gennem flere uger har hele Valencias førsteholdstrup været sendt hjem i karantæne.

Holdledere har været forbi med håndvægte, motionscykler og andet træningsudstyr, så spillerne kan holde formen ved lige og være klar til et hurtigt comeback på kampbanen. Men det er en besværlig tid at være fodboldspiller i, indrømmer den danske landsholdsspiller.

»Jeg tror, vi spillere tager det rimelig cool. I og med at der er så mange smittede på holdet, skal vi være sikre på, vi ikke bliver blandet sammen, da der stadig er nogle, der bærer sygdommen. Jeg har fuld forståelse for, at det er det her, der skal til, men det er selvfølgelig hårdt at være hjemme og være isoleret uden at kunne gå uden for en dør,« siger Daniel Wass.

Han sætter det op imod det at have normal ferie fra fodbolden. Selvom han bruger tid med sin familie, som han også ville gøre i en normal ferie, er der en markant forskel på ferie og karantæne. Uvisheden.

»Man plejer at have en startdato på, hvornår man skal være tilbage fra ferie. Så har man noget at træne frem til. Når man er hjemme på ubestemt tid og ikke ved, hvornår man skal tilbage og spille, er det mentalt hårdt,« mener Daniel Wass.

Ligesom mange andre har han læst historien fra engelske The Sun, der har talt med sportspsykologen Steve Pope, der har fået mere end 50 opkald fra fodboldspillere, efter fodboldsæsonen er blevet sat på hold.

Nogle fodboldspillere går i øjeblikket og er så desperate efter at spille og mærke suset fra et fyldt stadion, at de tyr til alkohol og stoffer for at dulme selvmordstanker og depressionslignende tilstande.

»Jeg kan ikke relatere til de ting, de gør,« indleder Daniel Wass med at sige til historien.

»Men jeg kan godt relatere til, at man er vant til at få det fix. I og med man er vant til at spille foran 50.000 mennesker eller flere hver weekend, nogle gange to gange om ugen, har man noget at se frem til, man samles om morgenen med drengene. Du er vant til at komme væk hjemmefra også, hygge dig med drengene og spille kampene og få dit fix, ikke? Nu er du isoleret derhjemme og kommer ikke rigtigt uden for døren. Det er mentalt hårdt bare at være derhjemme og selvtræne uden en startdato.«

Imens fordriver Daniel Wass tiden med sin familie - hustruen Mie og sine to døtre - mens coronavirussen holder fodbolden låst fast i venteposition.

»Jeg tror, man hurtigt lærer noget om sig selv omkring disciplin. Og man ser måske hverdagen på en lidt anden måde. Jeg har to forholdsvis store piger, som synes, det er sjovt at træne med deres far. Så jeg har noget motivation ved at gå og hygge mig med mine børn, selvom jeg træner. Så gør vi det sjovt at træne og ser frem til, at jeg nok skal komme til at spille fodbold igen.«