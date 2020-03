Daniel Sturridge er havnet i store problemer.

For den tidligere Liverpool-stjerne er blevet udelukket fra fodbold i fire måneder, fordi han har brudt reglerne omkring betting.

Sådan lyder det i en udmelding fra FA. Og straffen gælder verden over.

»Daniel Sturridge er udelukket fra alt fodbold og alle fodboldrelaterede aktiviteter fra i dag til og med den 17. juni 2020,« står der om den 30-årige fodboldspiller, der lige nu er på kontrakt med tyrkiske Trabzonspor. Eller, det var han indtil for nogle timer siden.

Foto: JASON CAIRNDUFF

For tidligere mandag kom det frem, at klubben har valgt at rive kontrakten - der ellers løb til 31. maj 2021 - over.

Daniel Sturridge var i første omgang blevet udelukket i seks uger og havde fået en bøde på 75.000 pund - svarende til knap 500.000 kroner - for at have brudt reglerne.

Fodboldspilleren skulle angiveligt have opfordret sin bror, Leon, til at spille penge på, at Daniel Sturridge ville skifte til Sevilla tilbage i 2018.

Broren skulle have fået nogle informationer, men skiftet til Sevilla endte med ikke at blive til noget.

Hos FA var der dog ikke tilfredshed over den første dom, der faldt i juli sidste år, og sagen blev appelleret. Mandag faldt hammeren så, og Daniel Sturridge - der hele tiden har nægtet sig skyldig - kan nu se frem til en lang pause fra sporten.

Derudover skal han også betale en endnu større bøde. Den er nemlig blevet fordoblet og lyder nu på 150.000 pund, svarende til cirka 1,3 millioner danske kroner.

Daniel Sturridge nåede i sin tid for den tyrkiske klub at score seks mål i 16 kampe, selvom han de sidste seks måneder også har været ramt af skader, der har begrænset ham.

Han kom til Liverpool i 2013, og han blev i 2018 lejet ud til West Bromwich, og i 2019 skiftede han så til Trabzonspor, hvilket altså blev en kort fornøjelse.