Det kan godt være, det er fem år siden, han spillede i Liverpool, men Daniel Agger er bestemt ikke glemt i det engelske.

Og nu har den tidligere landsholdsstjerne på skrift, at han - som det ser ud lige nu - har været med til at skrive historie i Premier League.

For sammen med Jamie Carragher udgjorde han en særdeles stærk duo i midterforsvaret for Liverpool. Det viser en ny opgørelse lavet af Bwin.

Faktisk er de to lige nu den bedste forsvarsduo, der har været i Premier League nogensinde, da de på 8.171 minutter (svarende til 90 kampe) sammen lukkede blot 58 mål ind. En statistik, som intet andet stopperpar i den engelske ligas historie kan prale med, og Daniel Agger har da også bemærket den. I et opslag på Twitter skriver han lidt kækt blot 'Overraskende' sammen med en emoji, der trækker på skuldrene.

Surprise @Carra23 https://t.co/nVnIZoVS29 — Daniel Agger (@DanielAgger) 16. februar 2019

På listens andenplads kommer Manchester United-makkerne Rio Ferdinand og Nemanja Vidic, og John Terry og William Hallas fra Chelsea indtager tredjepladsen.

I dag 34-årige Daniel Agger spillede i Liverpool, som han kom til fra Brøndby, fra 2006 til august 2014, hvor han skiftede tilbage til Brøndby.

Her spillede han i to sæsoner, indtil han i 2016 valgte at indstille karrieren som fodboldspiller.

Det skete som følge af en del skader, han var ramt af gennem karrieren, og han var da også plaget af skader i sine sidste to år i Brøndby.

Daniel Agger (tv.) og Jamie Carragher (th.) er det bedste midtstopperpar, der har været i Premier Leagues historie, som det ser ud lige nu. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Daniel Agger (tv.) og Jamie Carragher (th.) er det bedste midtstopperpar, der har været i Premier Leagues historie, som det ser ud lige nu. Foto: PHIL NOBLE

»Det har været rigtigt, rigtigt svært. Kroppen skal være i orden til hverdag. Der skal være et ordentligt niveau,« sagde Daniel Agger dengang.

Og han understregede, at det bestemt ikke var en beslutning, der var kommet til ham pludseligt. Tværtimod.

»Det er ikke noget, jeg har gjort over natten. Jeg har været i tvivl længe. Så er der poppet små ting op, der har sagt: ’Jeg skal kraftedme blive ved. Men hver gang, har jeg så alligevel tænkt: ’Nej, jeg skal ikke længere ned i niveau'. De sidste år har været acceptable, og nu vælger jeg at stoppe på et acceptabelt niveau,« sagde Daniel Agger, der med det samme også understregede, at han ikke pludselig ville gøre comeback.

I dag bor han i Spanien sammen med sin kone Sofie og parrets børn.