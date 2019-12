Daniel Agger melder sig nu ind i det efterhånden ganske store kor af VAR-kritikere.

Den tidligere landsholdsanførers udbrud kommer efter søndagens kamp mellem Liverpool og Wolverhampton, hvor VAR endnu en indtog en hovedrolle.

Det har fået Daniel Agger til tasterne på Twitter, hvor han skriver:

»Jeg har været heldig at spille det dejlige spil fodbold uden VAR. Hvad det er blevet til, er efter min mening en katastrofe. (Selvom det hjalp mit hold i dag). Bare spil det f…… spil,« skriver Agger, som spillede ni sæsoner i Liverpool.

I have been fortunate enough to play the lovely game of football without VAR.

what it has become is after my opinion a disaster.

(Even though it helped my team today)

Just play the f...... game!#var pic.twitter.com/H74D0Qd3RB — Daniel Agger (@DanielAgger) December 29, 2019

Daniel Agger henviser til, at to VAR-kendelser (dem kan du se øverst i denne artikel) faldt ud til Liverpools fordel i opgøret mod Wolverhampton, og dermed fik afgørende indflydelse på sejren på 1-0.

Kritikken af VAR er blevet intensiveret i løbet af de seneste dage efter nogle kontroversielle kendelser, og Wolverhampton-anfører Conor Coady er – akkurat som Daniel Agger – ved at have fået nok.

Det lægger han ikke skjul på efter nederlaget til Liverpool.

»Det påvirker spillet, publikum kan ikke lide det, ingen kan lide det, det er hårdt, og ingen spurgte spillerne om det,« siger Conor Coady til Sky Sports.

»De kom ind og lavede en præsentation i starten af sæsonen og fortalte os, hvad der kom til at ske, men det er stadig forvirrende,« fortsætter Wolverhampton-anfører, som også efterlyser bedre kommunikation fra dommernes side, når VAR har været i brug.

»De fortæller os, at ’vi tjekker for straffespark, vi tjekker for hånd på bolden, vi tjekker for offside’. ’Okay, så han er offside – hvor meget offside?’. Det ved vi ikke, for vi får ikke noget at vide,« lyder det.

VAR blev indført i Premier League før denne sæson, men har altså indtil videre mest af alt fået kritik.

I næste sæson bliver VAR også en del af den danske Superliga.