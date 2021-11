Den tidligere landsholdsstjerne forstår det stadig ikke.

Daniel Agger havde legendestatus, var viceanfører og førstevalg i Liverpools midterforsvar.

Men alt det ændrede sig, da Brendan Rodgers overtog manager-sædet hos 'The Reds'. Agger dumpede straks ned i bunden af holdets forsvarshierakiet - og det var starten på enden for Aggers eventyr i Beatles-byen.

Det fortæller han selv i et stort interview med The Athletic.

Foto: PETER POWELL Vis mere Foto: PETER POWELL

»På det tidspunkt var jeg chokeret, og jeg ønskede en forklaring - men det kunne ingen give mig. Den dag i dag kunne jeg stadig godt tænke mig at få at vide, hvad der skete. Hvorfor gik jeg fra at være den nye viceanfører og førstevalg til at være fjerdevalg i løbet af et par uger? Det var meget underligt.«

»Jeg forsøgte at tale med Brendan dengang, men han fortalte mig, at der intet var galt. Han sagde, at jeg var en stor del af hans planer - men det viste han ikke.«

Det endte med, at Daniel Agger i 2014 tog konsekvensen og skiftede hjem til Brøndby i Superligaen - selvom han havde kontrakt med Liverpool frem til 2016.

Både Brendan Rodgers - der i dag er manager for Leicester - og Daniel Agger deltog for et par år siden i et velgørenhedsarrangement sammen med Kasper Schmeichel. Og her så Agger sin chance for at få en længe ventet forklaring.

»Jeg spurgte Brendan, om jeg kunne tale med ham bagefter, og han sagde 'yeah' - men så forsvandt han, før vi kunne nå at snakke.«

»Jeg ønsker stadig at få en snak med ham. Der er ingen 'bad feelings' længere, men der må være noget, han kan fortælle mig i forhold til, hvad der ændrede sig. Fra hvad jeg hører, er han en anden manager i dag. Du lærer af dine fejl,« lyder det fra Agger, der i dag er cheftræner i 1. divisionsklubben HB Køge.