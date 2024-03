Dani Alves nægter fortsat at have voldtaget en kvinde på et diskotekstoilet. Han risikerer lang fængselsstraf.

Der var ingen tvang involveret, da den tidligere fodboldstjerne Dani Alves og en natklubgæst havde sex på diskotekstoilet i Barcelona tidligt om morgenen 31. december 2022.

Sådan lyder udlægningen fra den tidligere brasilianske landsholdsspiller af den episode, der har ført til en tiltale for voldtægt.

Onsdag var han på vidnebænken i Barcelona for at give sin version af sagen på den sidste retsdag.

- Hvis hun gerne ville gå, kunne hun bare være gået. Hun var ikke forpligtet til at være der. Jeg er ikke nogen voldelig mand, siger Dani Alves ifølge AFP.

Hans forklaring strider mod offerets forklaring. Da hun vidnede i mandags, sagde hun, at Alves tvang hende til at have sex, selv om hun flere gange sagde nej.

Kvinden fortalte også, at hun efter episoden har fået konstateret posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD). Hun har svært ved at sove, og hun tager antidepressive midler.

Anklageren kræver ni års ubetinget fængsel efterfulgt af ti års betinget fængsel samt udbetaling af erstatning på lidt over en million kroner til offeret.

Efter onsdagens retsmøde vil over 30 personer have vidnet i sagen. Det ventes, at der går flere uger, før der falder dom.

Da den forhenværende Barcelona-spiller første gang blev konfronteret med sagen, kaldte han beskyldningerne for det pure opspind.

Senere indrømmede den 40-årige brasilianer at have løjet, fordi han frygtede, at utroskab ville føre til en skilsmisse. I stedet fortalte han, at han og kvinden havde samtykkende sex på diskotekstoilettet.

Dani Alves' mor risikerer også at få en retssag på halsen, fordi hun i januar afslørede offerets identitet og delte billeder af hende på sociale medier. Hun slettede senere opslagene igen.

Den tidligere højre back spillede fra 2008 til 2016 for FC Barcelona. Det gjorde han også fra november 2021 til juli 2022. Han er noteret for over 400 optrædener for den spanske storklub.

I sin første tid i Barcelona var han blandt andet med til at vinde det spanske mesterskab seks gange samt Champions League tre gange.

Han har desuden tørnet ud for blandt andet Sevilla, Juventus og Paris Saint-Germain. Dani Alves spillede senest for mexicanske Unam, som imidlertid ophævede hans kontrakt, da voldtægtssagen kom frem i offentligheden sidste år.

På det brasilianske landshold har Alves spillet 126 kampe siden debuten tilbage i 2006. Alves var med ved det seneste VM, hvor han kom på banen i to kampe. Han har været med til at vinde Copa America to gange.

/ritzau/