Den brasilianske fodboldlegende Dani Alves bliver tiltalt for voldtægt.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Voldtægten skulle efter sigende have fundet sted på natklubben Sutton i Barcelona i december sidste år.

En kvinde fortalte, at hun havde været udsat for intim berøring under sit tøj af den i dag 40-årige Dani Alves, der på daværende tidspunkt var på ferie i Barcelona.

Politiet blev hurtigt underrettet, og kvinden og hendes venner blev kørt til nærmeste politistation for at indgive en officiel anmeldelse.

Dette førte efterfølgende til, at den tidligere FC Barcelona-spiller blev anholdt.

Dani Alves startede med at forklare, at han ikke kendte kvinden, og efterfølgende ændrede han forklaring tre gange, og endte med at fortælle en version, hvor kvinden gik med til at give ham oralsex.

Retsmedicinske tests viste også, at offeret havde spor af Alves' DNA.

Han indrømmede efterfølgende, at han havde dyrket sex med kvinden i en toiletbås, men han ville i første omgang ikke fortælle det, fordi han ville beskytte sin kone, der som følge af voldtægtssagen har meddelt, at hun vil skilles.

Dani Alves nægtede også fortsat at have gjort noget mod den dengang 23-årige kvinde, som hun ikke ville have.