Brasilianske Alves har endelig fået sin drøm om at spille for São Paulo og Barcelona opfyldt, fortæller han.

Dani Alves har torsdag skrevet kontrakt med São Paulo FC. Det sker, en måned efter at den brasilianske højreback forlod de franske mestre fra Paris Saint-Germain (PSG).

Det bekræfter São Paulo FC.

Den brasilianske storklub oplyser videre, at Alves har skrevet kontrakt frem til december 2022.

Dani Alves' kontrakt med PSG udløb 30. juni, og flere klubber, herunder Arsenal og Manchester City, skulle angiveligt have været interesseret i forsvarsspilleren.

- Jeg havde engang en drøm om, at jeg ville spille for São Paulo og Barcelona. I dag opfylder jeg den manglende del af den drøm, skriver den 36-årige brasilianer på Instagram.

Alves spillede for FC Barcelona fra 2008 til 2016. I alt blev det til 188 kampe for den spanske mesterskabsklub.

Dani Alves har også tidligere spillet for EC Bahia, Sevilla og Juventus og altså senest Paris Saint-German, som han kom til i 2017. Her nåede han at vinde det franske mesterskab to gange og den franske pokalturnering en enkelt gang.

Alves var også anfører på det brasilianske landshold i juli, da holdet vandt sin første Copa America-titel i 12 år.

/ritzau/dpa