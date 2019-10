Den brasilianske fodboldspiller Dani Alves er denne sommer vendt retur til Sydamerika.

Han spiller nu i Sao Paolo og var før det i Paris Saint-Germain.

Klubben fra den franske hovedstad gav ham to i år i en by, som han efterfølgende ikke taler pænt om. Højrebacken har gennem sine venner dette indtryk af borgerne i millionbyen:

»Her er et stort kulturelt chok. Det er måske en tur for livet at tage til Paris i en uge, men du bliver træk af det, når du har været der i en længere periode. Det er stressfyldt.«

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»Det minder mig lidt om Sao Paolo, men i Paris er de ret racistiske. Ikke over for mig, men jeg ved, hvad der er blevet sagt til mine venner,« siger Dani Alves ifølge sport.es.

Den tidligere Barcelona- og Sevilla-spiller bliver i interviewet også spurgt ind til, hvilken af de to spanske byer han helst vil bo i.

»Jeg foretrækker Sevilla. Folket dér minder mere om brasilianere. De lever i gaderne og har mere energi. De er frække, og det er det, jeg foretrækker.«

Dani Alves var i Europa fra 2002 til 2019.