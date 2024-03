Den tidligere Barcelona-stjerne Dani Alves har netop fået sin dom i den langvarige sag.

Brasilianeren fik torsdag en fængselsdom på fire et halvt års fængsel for en voldtægt i 2022.

Den brasilianske fodboldspiller Dani Alves har ved en spansk domstol fået en dom på fire år og seks måneders fængsel i en sag om voldtægt.

Det skriver Reuters.

Alves blev dømt for at udøve voldtægt mod kvindelig natklubgæst på et diskotekstoilet i Barcelona tidligt om morgenen 31. december 2022.

Ifølge offeret tvang Alves hende til at have sex, selv om hun flere gange sagde nej.

Selv har Alves nægtet sig skyldig.

Den 40-årige Alves har haft en stor karriere, der har bragt ham forbi klubber som FC Barcelona, Juventus og Paris Saint-Germain.

Fra 2006 til 2022 spillede han 126 landskampe for Brasilien.

/ritzau/