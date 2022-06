Lyt til artiklen

'Vi kan da sagtens spille samtidig'.

Efter næsten 10 måneder på sidelinjen på grund af en smertefuld leddegigt, var det danske fodboldhåb Mikkel Damsgaard atter tilbage på landsholdet, da de franske verdensmestre fredag aften blev nedlagt med 2-1 i Paris.

Og Mikkel Damsgaard gled problemløst ind i rytmen, da han med en halv time igen blev sendt på banen.

Han havde blandt andet et guddommeligt oplæg til en kæmpe chance til Christian Eriksen – som Damsgaard jo med stor succes vikarierede for, da landsholdet i sommer spillede sig i EM-semifinalen.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Og det har været et af de hedeste debatemnerne op til disse Nations League-kampe. Er der mon plads til både Damsgaard og Eriksen i den danske startopstilling?

Det spørgsmål håber Damsgaard, at duoen med fredagens præstation fik besvaret med et rungende ja.

»Det håber jeg da. Det kan vi sagtens, og jeg håber, at vi skal spille masser af minutter sammen fremover.«

»Vi er ikke dumme spillere, og vi skal nok få det til at lykkes, hvis vi er på banen samtidig,« lød det fra 'Damsinho'.

Han kunne i øvrigt slet ikke skjule sin begejstring for igen at være en del af landsholdet. For hans sygdom havde sendt ham i knæ det meste af sæsonen.

»Jeg havde det ikke så godt. Det var en kæmpe nedtur. Jeg føler, at jeg er ovre det nu. Jeg har det godt nu.

»Jeg er bare lykkelig for at være tilbage i træning og kamp uden problemer,« storsmilede den unge Sampdoria-stjerne.