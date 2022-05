Lyt til artiklen

Så er han tilbage.

Mikkel Damsgaard. Sommerens store stjerne på det danske landshold. Efter et helt vanvittigt EM forsvandt han ud i glemslen i efteråret, hvor han kæmpede med en kompliceret skade.

Mystikken voksede omkring Damsgaard, hvor der ikke kom meget information ud omkring hans tilstand.

Bekymringen steg, da holdkammerat i Sampdoria Antonio Candreva fremviste en Damsgaard-trøje i en hyldest efter en scoring.



Var han okay? Svaret er ja, siger Damsgaard selv, da B.T. ser ham i landsholdslejren i Helsingør. Nu ved han, at han lider af leddegigt, der drillede ham gang på gang.

»Jeg tager medicin, og det gør jeg stadigvæk for at holde det nede. Jeg har det godt igen og er frisk.«



»Jeg kan slet ikke mærke det mere,« siger han.

Han kan nu muligvis se frem til at tage medicin resten af livet.

»Nogle læger siger, det godt kan vare resten af livet. Jeg har det godt nu. Jeg skal tage det i noget tid, men vi må se, hvad processen bliver. Jeg lytter bare til lægerne. Men jeg håber, jeg ikke skal tage det, for jeg har det godt,« siger han.



Hvordan mærkede du smerterne?

»Mine led – især mit højre knæ – hævede meget op og gjorde ondt. Jeg følte, jeg ikke kunne bevæge det. Det gjorde ondt. Det er væk nu, og jeg prøver ikke at tænke for meget tilbage på det lige nu. Jeg prøver at kigge fremad. For vi har nogle fede kampe nu og glæder mig til at spille fodbold uden smerter,« siger han.

Han indrømmer dog, at det har været en hård periode for ham.

»Det har været hårdt. Jeg havde håbet på, at jeg kunne fortsætte efter EM. Men når man har været oppe, skal man ned igen. Nu var det sygdom og skade. Jeg spillede ikke godt efter EM, men det har været nederen og hårdt. Jeg må bare komme tilbage,« siger Damsgaard.

Selv har han ikke fulgt med i medierne omkring mystikken om hans situation.

»Jeg ved ikke, hvad folk har gættet på. Jeg så, man skrev, jeg var hospitalet, men ellers har jeg ikke fulgt med,« siger han.



Nu er Damsgaard tilbage på landsholdet, der fredag spiller Nations League-opgør mod Frankrig.