Den ene har været Danmarks juvel i mere end ti år. Den anden var landsholdets store åbenbaring i 2021.

Men Christian Eriksen og Mikkel Damsgaard har aldrig for alvor haft chancen for at udfolde sig sammen i de rød-hvide farver.

Debatten har gået på, om der overhovedet er plads til dem begge i landstræner Kasper Hjulmands startopstilling.

Men »diskussionen er grotesk«, konstaterer landstræneren, der glæder sig til at se dem i aktion sammen.

Mikkel Damsgaard, Christian Eriksen eller begge på samme tid? Foto: Mads Claus Rasmussen/Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Faktisk er Kasper Hjulmand slet ikke i tvivl om, at der er plads til begge de danske darlings.

»Selvfølgelig er der plads til dem sammen. De er gode spillere, der er altid plads til gode spillere, og de kan måske ovenikøbet gøre hinanden bedre.«

Det er der chance for, at både Hjulmand og resten af landet får svar på i Danmarks kommende Nations League-kampe mod Frankrig, Østrig og Kroatien.

»Vi må se, hvor meget Damsgaard kan i kampene, men vi får ham at se, og selvfølgelig glæder vi os til at se ham med Eriksen,« fortsætter Kasper Hjulmand.

Det bliver et længe ventet syn.

»Jeg havde planlagt til EM og specielt Belgien-kampen, at de skulle spille sammen,« afslører Hjulmand, der ikke skal grave dybt i fantasien for at se, hvordan der bliver plads til begge i samme opstilling.

»Det er bare at se, hvor Eriksen spiller nu, og hvor vi brugte Damsgaard som indadgående venstre kant. Der er mange muligheder.«

Hjulmand kalder det en investering at tage Mikkel Damsgaard med denne gang.

Kasper Hjulmand er overbevist. Der er plads til både Damsgaard og Eriksen. Foto: Kent Rasmussen/Byrd

»Damsgaard er i en fin forfatning og gør det godt. Han spillede fine 30 minutter i weekenden, men han har nok ikke 90 minutter for fulde gardiner mod Frankrig i sig.«

»Vi har 15-16 dage, hvor vi kan arbejde med Damsgaard. Vi har en ernæringsekspert og en fysisk træner på ham, vi kan forlænge hans sæson og skrue op for tingene og få ham langt i de næste to og en halv uge.«

»Det er perfekt for Damsgaard og hans fremtid, at vi kan bygge ham op.«

Mikkel Damsgaard har været skadet i en lang periode siden oktober, og han er først for nylig begyndt at spille igen i sin klub Sampdoria.

Han har fået sammenlagt 66 minutters fodbold i april og maj.

Christian Eriksen og Mikkel Damsgaard har spillet sammenlagt 69 minutter på banen sammen for Danmark i kampene mod Sverige, Moldova og Tyskland.