Dame N'Doye er tilbage i FCK's startopstilling til derbyet mod Brøndby efter et hvil i torsdags.

En kamp om ugen.

Det har været devisen for FC Københavns stjerneangriber Dame N'Doye, siden senegaleseren i slutningen af oktober vendte tilbage fra en skade.

Efter at have siddet over i FCK's udekamp mod FC Lugano i Europa League i torsdags er N'Doye derfor tilbage i startopstillingen til derbykampen mod Brøndby søndag formiddag.

N'Doye er siden sin tilbagevenden også blevet sparet fra en Europa League-kamp mod Dynamo Kiev og en pokalkamp mod FC Nordsjælland. Mod Brøndby udgør han FCK's angreb sammen med uruguayaneren Michael Santos.

Ståle Solbakken har også Rasmus Falk med fra start igen, efter at fynboen kun fik et kort indhop mod FC Lugano.

Brøndby holder fast i 3-5-2-formationen, der med succes blev lanceret, da de to hold mødte hinanden i begyndelsen af oktober.

Til gengæld er eksperimentet med eksanfører Johan Larsson som midtbanespiller droppet. Svenskeren skal være højre wingback mod FCK, mens Hany Mukhtar starter inde på midtbanen i sit sidste københavnerderby.

På sidelinjen må Brøndby undvære cheftræner Niels Frederiksen, der har karantæne, efter at han fik et rødt kort mod AGF for at vælte en havestol i sidste uge.

FCK stiller med følgende 11 spillere (4-4-2):

Karl-Johan Johnsson - Guillermo Varela, Sotirios Papagiannopoulos, Victor Nelsson, Pierre Bengtsson - Mohamed Daramy, Rasmus Falk, Carlos Zeca, Viktor Fischer - Dame N'Doye, Michael Santos.

Brøndby stiller op med følgende 11 spillere (3-5-2):

Marvin Schwäbe - Hjörtur Hermannsson, Andreas Maxsø, Sigurd Rosted - Johan Larsson, Dominik Kaiser, Hany Mukhtar, Morten Frendrup, Anthony Jung - Simon Hedlund, Kamil Wilczek.

Kampen mellem Superligaens nummer to og tre begynder allerede klokken 11.45.

/ritzau/