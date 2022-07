Lyt til artiklen

David Nielsen kan lidt af hvert.

Fredag eftermiddag blev den tidligere AGF-træner dagens helt, da han løb en butikstyv op og dermed hjalp politiet og Meny i Risskov i retfærdighedens navn.

Det fortæller Stiften, der både har talt med butikkens souschef og den tidligere topangriber, der tilsyneladende stadig har en fart, om er svær at matche.

Lokalmediet har en fængende beskrivelse af det hæsblæsende forløb.

Souchefen fortæller, at han blev meget overrasket over at få hjælp fra David Nielsen, der stoppede bilen på Grenåvej for at sætte efter tyven.

Han overhalede to Meny-ansatte, der havde fulgt efter manden, som havde taget cigaretter uden at betale. Tyven lykkedes dog med at gemme sig i villakvarteret, men så tog den tidligere AGF-træner beslutningen om at vende om.

Og der afslørede tyven sig selv. En gren knækkede, og så dukkede han op for øjnene af Nielsen, der fulgte efter ham på afstand, mens han fik fat i politiet.

»Det var en vild oplevelse. Og fedt, at han blev fanget, siger David Nielsen til Stiften og afviser at tage æren og prædikatet 'heltegerning'.

»Nej, det er det på ingen måde. Slet ikke. Heltene er de to Meny-drenge, der satte efter tyven. Og selvfølgelig betjentene. De er bare seje, de gutter. Men det var da rart at se, at min form er ved at være tilbage efter sommerferien,« siger David Nielsen.

I slutningen af sæsonen stod det klart, at David Nielsen ikke skulel fortsætte, men mon ikke han hurtigt kan få et job: Enten som fodboldtræner, som opløber for ordensmagten eller sikkerhedsboss hos Meny i det nordlige Aarhus.