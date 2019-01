Callum Hudson-Odoi er på blokken i Liverpool, og Marcelo vil genforenes med sin tidligere legekamerat Cristiano Ronaldo. Læs om dette og meget mere her i torsdagens rygter!

Liverpool har nu også meldt sig ind i kampen om Chelseas unge talent Hudson-Odoi (Se ham i aktion for Chelsea i Europa League i videoen øverst) (Bild)

Det er ikke den eneste dårlige nyhed for London-klubben, for de kan angiveligt også begynde at vinke farvel til Leandro Paredes. Paris Saint-Germain ser nemlig ud til at løbe med den 24-årige midtbanespiller. (Telegraph)

Og sidst, men ikke mindst, slipper Chelsea endelig af med Victor Moses. Den nigerianske landsholdsspiller har ikke været blandt de fortrukne i Premier League-klubben, og en lejeaftale til Fenerbahce bliver snart offentliggjort. (Goal)

Liga-konkurrenterne fra Arsenal sagde tidligere på ugen farvel til Sven Mislintat, som var chef-scout i klubben. Det tager Unai Emery dog med ophøjet ro. (Independent)

Arsenal-manageren er formentlig mere fremme i skoene, når snakken falder på Aaron Ramsey. Den profilerede midtbanespiller har kontraktudløb den kommende sommer, og han har derfor været rygtet til Juventus. Et skifte, der har landstræner Ryan Giggs' velsignelse.(Sky Sports)

Marcelo har efterhånden spillet for Real Madrid i et hav af år. Det er derfor svært at skulle forestille sig den brasilianske stjerne andre steder end i den spanske hovedstad. Et skifte kan dog være under opsejling, for venstrebacken vil gerne genforenes med sin gode ven Cristiano Ronaldo i Juventus. (Marca)

