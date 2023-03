Lyt til artiklen

Japanerne elsker Kasper Junker.

Det stod helt klart søndag, da danskeren og resten af holdet fra Nagoya Grampus ude mødte Kashiwa i den bedste japanske række, J1 League.

Her var hele udeholdets tribune dækket i rød/hvide farver til ære for Kasper Junker, som da også må siges at have gjort det ganske godt i Japan.

I 2021 skiftede Junker til Urawa Red Diamonds i Japan efter en brandsæson i norske Bodø/Glimt, hvor det var blevet til 27 mål og 11 oplæg i 25 kampe.

Målformen fortsatte hos Urawa Red Diamonds, hvor han scorede 27 kasser i 62 kampe, inden han i januar blev lejet ud til sin nuværende japanske klub, Nagoya Grampus.

Og her må man sige, at han har opnået sand heltestatus blandt de japanske fans – med god grund.

På blot fire kampe har han formået at score to mål og lave to oplæg, senest søndag hvor Nagoya Grampus vandt 3-0.

29-årige Junker fandt aldrig rigtig målformen i Danmark, som han forlod i 2019. Men det må man sige, at han har gjort efterfølgende.

Siden danskeren forlod Danmark i 2019, har han været involveret i 0,77 mål eller oplæg pr. kamp.