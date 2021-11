Hvis du havde planer om at rejse til Prag torsdag i næste uge for at se Brøndby spille, så bliver du slemt skuffet.

For på grund af den forværrende situation med coronavirus i Tjekkiet, bliver det nemlig ikke muligt for Brøndbys fans at se de forsvarende danske mestre på stadion.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Årsagen er, at de tjekkiske myndigheder har besluttet, at der maksimalt må lukkes 1.000 tilskuere ind til offentlige begivenheder i landet.

Og derfor er antallet af billetter til Superliga-klubben blevet reduceret så markant, at der ikke bliver solgt billetter til de danske fans.

»Efter dialog med Sparta Prag og Brøndby IF’s organiserede fans er det derfor besluttet, at der til kampen ikke vil blive solgt billetter til Brøndby-fans,« lyder det.

Klubben skriver videre, at personer, som har købt en billetvoucher til kampen, vil modtage en fuld tilbagebetaling af de indbetalte penge.

Pengene vil blive udbetalt fra Billetto inden for de næste par uger, lyder det.

Brøndby ligger sidst i Europa League-gruppen, hvor de blågule er i gruppe med Lyon, Rangers og Sparta Prag.

Hvis de forsvarende danske mestre skal have europæiske kampe på programmet efter nytår, så kræver det en sejr over sidstnævnte i sidste runde.

En sejr vil nemlig resultere i en tredjeplads og dermed en billet til Conference League i det nye år.