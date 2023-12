Der bliver ingen Rasmus Højlund-kasser i aften.

Den danske Manchester United-angriber kommer ikke i kamp i Premier League for sin klub mod Nottingham Forrest.

Rasmus Højlund er blevet syg, og kan derfor ikke følge op på sit euforiske matchvindermål i forrige kamp mod Aston Villa.

Det meddeler Manchester United.

Foto: David Klein/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: David Klein/AP/Ritzau Scanpix

'Rasmus Højlund, der scorede sit første Premier League-mål mod Aston Villa på Boxing Day (26. december, red.), er desværre ikke tilgængelig til aftenens kamp mod Nottingham Forest på grund af sygdom,' skriver klubben sin hjemmeside.

Kampen i Nottingham starter klokken 18.30 dansk tid og kan følges LIVE på BT.dk.

Her vil Højlunds danske kollega Christian Eriksen starte på midtbanen for Manchester United.

Det var ellers ventet, at Højlund skulle have haft chancen for at følge op på succesen fra Aston Villa-kampen 2. juledag, hvor den danske angriber scorede det forløsende sejrsmål til 3-2 - hans første i den røde trøje i Premier League.