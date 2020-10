Landsholdsspilleren Andreas Skov Olsen vred sig i smerter, da han mod slutningen af Nations League-opgøret mod Island faldt til jorden.

Nu viser det sig, at kantspilleren har beskadiget en hvirvel i lænden og kommer til at sidde ude i hele seks uger.

Det oplyser danskerens klub, Bologna, på sin hjemmeside, ligesom DBU også bekræfter det på sin Twitter-profil.

Landsholdslæge Morten Boesen fortæller, at bruddet sidder på et forholdsvist ukompliceret sted. Derfor forventes danskeren at være ude i cirka seks uger med genoptræning, ligesom det ikke ventes, at han på sigt vil få gener af skaden.

Andreas Skov Olsen tog sig da også med det samme til ryggen efter den voldsomme hovedstødsduel i de sidste minutter af opgøret mod Island og måtte efterfølgende bæres væk på en båre.

Han blev derefter kørt på hospitalet til undersøgelser.

Den 20-årige Bologna-spiller fik for nyligt debut for det danske A-landshold mod Færøerne, hvor det også blev til en scoring.

Søndag aften blev han så skiftet ind og fik små 25 minutter, inden han måtte forlade banen i Reykjavik.

Andreas Skov Olsen har i denne sæson spillet tre Serie A-kampe for Bologna og scoret et enkelt mål.

Opdateres...