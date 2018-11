Et halvsløjt efterår på fodboldbanen koster ikke kun point i superligatabellen for Brøndby IF.

Også bundlinjen er berørt af situationen, og selskabet bag klubben nedjusterer nu forventningerne til årsresultatet.

»Brøndby IF har ikke realiseret sportslige resultater i Superligaen indtil nu i sæsonen 2018/19 på det niveau som der tidligere var forventet, hvilket har haft en negativ indvirkning på indtjeningen fra blandt andet tv, entré og lignende kampdagsindtægter,« skriver selskabet i sin seneste delårsrapport.

Hvor Brøndby hidtil har forventet at lande på et overskud på mellem 12 og 22 millioner kroner, har man i tredje kvartalsregnskab skruet ned til en forventning om et positivt resultat på 10-12 millioner kroner før skat.

Indregnet i den prognose er, at superligaholdet inden nytår avancerer fra sjette- til tredjepladsen i Superligaen. Det kræver, at holdet henter fire point mere end den aktuelle nummer tre, Esbjerg, i de sidste fire spillerrunder.

Selv om årsresultat ikke bliver så godt som forventet, mener direktør Jesper Jørgensen, at der er grund til tilfredshed.

»De sidste par sæsoner har den sportslige sektor leveret rigtig flot i forhold til budgettet, så at vi nu i en periode har haft svært ved at ramme samme niveau, gør at vi har måttet justere vores overskud, men vi er tilfredse med, at vi forventer at levere det første overskud i mange år og det bedste årsresultat siden 2006,« siger Jesper Jørgensen til klubbens hjemmeside.

Efter 16 spillerrunder er Brøndby noteret for seks sejre og syv nederlag og er 14 point efter de to førende klubber, FC Midtjylland og FC København.

/ritzau/