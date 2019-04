Det Engelske Fodboldforbund (FA) har åbnet en sag mod Chelsea-manager Maurizio Sarri, som blev bortvist i mandagens 2-2-kamp hjemme mod Burnley i Premier League.

FA sigter Sarri for dårlig opførsel i det 94. minut af ligakampen, hvor dommer Kevin Friend bortviste italieneren.

I de hektiske slutminutter var Sarri involveret i tumult med flere spillere på Stamford Bridge.

Efter kampen blev Sarri væk fra den obligatoriske snak med medierne og sendte i stedet assistenten Gianfranco Zola som erstatning.

Zola forklarede, at Sarri havde forsøgt at få sine spillere væk fra tumulten, og at dommeren havde misforstået intentionen.

Desuden forklarede Zola, at Sarri var blevet fornærmet over noget, der blev sagt fra Burnleys bænk.

Sarri skal inden fredag forklare sin opførsel over for FA.

/ritzau/