Joakim Mæhle har forstrakt et ledbånd og forlader landsholdslejren.

Det oplyser DBU på Twitter og skriver samtidig, at han afløses af Leicester-backen Victor Kristiansen.

I det 73. minut måtte Joakim Mæhle udgå i Danmarks knebne 1-0-sejr over Nordirland, som med nød og næppe blev hevet i land, da nordirerne fik annulleret et mål for offside efter længere tids VAR-tjek i overtiden.

Da tv-billederne zoomede ind på Joakim Mæhle efter udskiftningen, var det en dansk Atalanta-back, som tydeligvis havde ondt.

I opgøret landede Mæhle forkert ned på anklen og måtte lade sig udskifte.

For at aflaste det skadede ben er Joakim Mæhle på krykker lørdag, inden han forlader truppen.

Derfor er det nu yderst tvivlsomt, om han når at blive klar til Danmarks næste EM-kvalifikationskamp, som allerede spilles mandag.

Her møder danskerne Slovenien på Stadion Stožice i den slovenske hovedstad Ljubljana.

Slovenerne har sammen med Danmark, Finland og Kasakhstan seks point efter tre kampe, efter de tabte med 0-2 til Finland fredag aften.