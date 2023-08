Blandt de 21 spillere, som FC København har udtaget til braget mod de polske mestre Rakow Czestochowa, mangler en ny stor stjerne.

FC København må nemlig undvære nyindkøbte Elias Achouri, som på kort tid er blevet en profil for de danske mestre.

I truppen, der er offentliggjort på klubbens hjemmeside, er David Khocholava og Andreas Cornelius heller ikke at finde.

Sidstnævnte er begyndt at træne med, men er endnu ikke kampklar.

Den gode nyhed for FC København er dog, at deres stjernemålmand Kamil Grabara er blevet klar, da han ellers senest sad over i fredagens sejr mod Hvidovre på grund af en skade i armen.

Det var netop i opgøret mod Hvidovre, at Elias Achouri måtte forlade banen på grund af en skade i baglåret.

Der venter nu FC København et dobbeltopgør mod de polske mestre, hvor den samlede vinder af de opgør får adgang til Champions League - og dermed også en indtjening på svimlende 250-300 millioner kroner, som du kan læse meget mere om HER.

Først opgør spilles tirsdag aften klokken 21.00 i Polen.