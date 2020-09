FC Københavns norske træner, Ståle Solbakken, kalder holdets dårlige start i Superligaen for meget bekymrende.

FC København har fået en forfærdelig start på den nye superligasæson, efter at holdet blot har formået at få et enkelt point i de første tre runder af turneringen.

Det er alt andet end tilfredsstillende for vicemestrene fra FCK, der allerede nu kan se sig selv være otte point efter førstepladsen, der i øjeblikket indtages af ærkerivalerne fra Brøndby.

Starten vækker da også bekymring hos københavnernes norske træner, Ståle Solbakken.

Det fortæller han søndag efter at have fået sæsonens hidtil eneste point, da holdet spillede 2-2 på udebane mod oprykkerne fra Vejle.

- Nu er det klart, at jeg er meget bekymret. Vi er ikke der, hvor vi gerne vil være.

- Derfor har vi nu et stort stykke arbejde foran os, når vi skal rejse os frem mod vores kamp i Europa League på torsdag, fastslår nordmanden.

Søndag lignede det ellers længe en sejr til hovedstadsklubben, der var foran 2-0 efter en times spil.

Det lykkedes dog som bekendt ikke, og det var anden runde i træk, at FCK smed point efter at have været foran. Og lige netop den tendens er meget sigende for den dårlige form, som holdet befinder sig i.

- Man kan godt sige, at det er symptomatisk for os, at vi smed føringen efter at have været foran 2-0.

- Det kan vi bare ikke bruge til så meget, for i dag handlede det om, at vi ikke var dygtige nok. Hverken med eller uden bolden, mener FCK-træneren.

FCK's talentfulde forsvarsspiller Victor Nelson mente efter kampen, at holdet løb tør for kræfter de sidste tyve minutter, mens holdets dårlige periode muligvis har sat sig i hovederne på spillerne.

- Vi var energiforladte de sidste tyve minutter, og det gjorde, at Vejle spillede godt igennem os.

- Det kan godt være, at det sidder oppe i hovederne på os, siger Nelsson.

Ud over at skulle tænke på holdets dårlige form, blev den 21-årige FCK'er efter kampen også spurgt, om han tænkte på det seneste døgns rygter om et bud på 75 millioner kroner fra den engelske Premier League-klub Aston Villa på ham.

- Jeg prøver ikke at tænke på det. For jeg ved, at når man spiller i FCK og gør det godt internationalt, så vil der komme sådanne rygter på bordet, mener midterforsvareren.

Ståle Solbakken var heller ikke overrasket over rygterne, men han afviste efter kampen, at der skulle være kommet et konkret bud fra såvel Aston Villa som andre Premier League-klubber.

/ritzau/