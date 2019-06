Superliga-topscorer Robert Skov var en meget stolt herre, efter han mandag aften fik sin debut for A-landsholdet,

Den 23-årige FCK’er var sågar blandt Åge Hareides 11 udvalgte til opgøret mod Georgien, og det var ikke ligefrem en besked, han havde regnet med at få.

»Lige da jeg fik det at vide, var jeg sådan lidt: ‘hold da op’. Jeg havde ikke regnet med det. Jeg havde bare regnet med, at jeg skulle komme og gøre mit bedste til træning, for jeg har stor respekt for det, de andre har leveret,« fortæller han.

»Jeg var super glad, da jeg fik det at vide, for det er helt specielt at repræsentere sit land, det er et privilegium, jeg er stolt over.«

Og faktisk fik beskeden om en startplads også Robert Skovs mor til at køre fra Silkeborg-egnen til hovedstaden for at se sin søn spille sin første kamp i det rød-hvide landsholdstrøje.

»Der var nogle venner og min kæreste, og så kom min mor sgu alligevel, da hun hørte, at jeg skulle starte inde. Ellers gad hun faktisk ikke,« fortæller en grinende Robert Skov.

Den farlige kantspiller har haft en helt forrygende sæson med FC København, hvor han i Superligaen har banket bolde ind på stribe.

Og selvom selvtilliden derfor ikke burde fejle noget, så var der nerver på inden den vigtige EM-kvalifikationskamp mod Georgien. Her var holdkammeraterne dog gode til at hjælpe ham.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Selvfølgelig var jeg nervøs, men der er altid en god portion nervøsitet og spænding før vigtige kampe. De andre spillere har været gode til at få mig ind i tingene, så jeg har også været ret rolig og følt mig godt tilpas,« siger han.

Superliga-topscoreren fik da også en særdeles fin debut med flere gode aktioner på højrekanten.

Men alligevel var Robert Skov også ærgerlig over, at venstrefoden ikke kunne gøre det, den har gjort utallige gange i den danske liga i denne sæson.

»Generelt gik det okay, men jeg ville gerne have lavet en kasse på en af chancerne. Jeg manglede lige den sidste coolness. Men ellers gik det okay, og jeg kom fint ind i spillet, selv om der er en lidt anderledes måde at gøre tingene på, end jeg kender fra FCK.«

Danmark endte med at vinde opgøret hele 5-1 over Georgien og kan dermed gå på sommerferie med fem point efter tre kampe i EM-kvalifikationsgruppen.